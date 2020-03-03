Міст через Дніпро у Запоріжжі турки збудують за 12 млрд грн, фото — hortica.zp.ua

https://racurs.ua/ua/n134595-mist-cherez-dnipro-u-zaporijji-turky-zbuduut-za-12-mlrd-grn-foto.html

Ракурс

Уряд підписав угоду із турецькою компанією про будівництво мосту у Запоріжжі за 12 млрд грн. Цей об'єкт залишається найвідомішим довгобудом в історії сучасного Запоріжжя, а недобудовані мости назвали «пам'ятником корупції»

Будівництво мосту через Дніпро у Запоріжжі обійдеться Україні у 12 млрд грн. Уряд вирішив поновити будівництво переправи, яке розпочали ще у 2004 році.

В Кабміні підписали контракт між замовником («Укравтодором») і турецькою компанією Onur Taahhut, повідомляється у трансляції брифінгу за участю прем'єра Олексія Гончарука.

Компанія виконає роботи за 11,9 млрд грн (з ПДВ), Для нашої команди цей міст — дуже символічний об'єкт, — написав Гончарук згодом у телеграм-каналі.

Ще в 1990-х роках в Запоріжжі гостро постав дефіцит пропускної спроможності мостів, які зв’язують центральну частину міста з Хортицьким районом, що знаходиться на правому березі Дніпра. Мости, які побудували на початку 1950-х років, не розраховані на потік транспорту, який перетинає річку в наші дні. Всього по одній вузькій смузі у кожному напрямку виявилося недостатньо, крім того, переправи перебувають в аварійному стані.

У 2003 році почали готувати проекти нових мостових переходів через острів Хортиця поруч з існуючими мостами Преображенського. Згодом будівництво розпочали, але змінився замовник і генпідрядник, який виявив бажання використовувати свій кран «Захарій» замість великого плавучого 1200-тонного крана, споруда якого планувалася для цієї та інших великих державних будівництв. «Захарій» був пошкоджений під час будівництва Дарницького мосту в Києві і з цієї причини довелося відмовитися від початкового проекту переправи через Старий Дніпро — мосту з аркою.

Проект змінили і міст через Старий Дніпро тепер мав пройти через опори, які стоять у воді, без арки, що впирається у берега.

Це спричинило нові проблеми, оскільки дно річки в місці будівництва мало розломи. Довгий час будівельники не могли зводити опора, а коли це нарешті вдалося, то з’явилися проблеми з фінансуванням і роботи заморозили.

Раніше «Ракурс» повідомляв про плани уряду виділити понад 611 млн грн на реконструкцію аеропорту «Запоріжжя». Ремонтні роботи тут проводитимуться до 2023 року.