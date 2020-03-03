Мост через Днепр в Запорожье турки построят за 12 млрд грн, фото — hortica.zp.ua

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Правительство подписало соглашение с турецкой компанией о строительстве моста в Запорожье. Этот объект остается самым известным долгостроем в истории современного Запорожья, а недостроенные мосты назвали «памятником коррупции».

Строительство моста через Днепр в Запорожье обойдется Украине в 12 млрд грн. Правительство решило возобновить строительство переправы, которое начали еще в 2004 году.

В Кабмине подписали контракт между заказчиком («Укравтодор») и турецкой компанией Onur Taahhut, сообщается в трансляции брифинга с участием премьера Алексея Гончарука.

Компания выполнит работы за 11,9 млрд грн (с НДС), для нашей команды этот мост — очень символический объект, — написал Гончарук впоследствии в телеграм-канале.

Еще в 1990-х годах в Запорожье остро ощущался дефицит пропускной способности мостов, связывающих центральную часть города с Хортицким районом на правом берегу Днепра. Мосты, которые построили в начале 1950-х годов, не рассчитаны на современный поток транспорта. Всего по одной узкой полосе в каждом направлении оказалось недостаточно, кроме того, переправы находятся в аварийном состоянии.

В 2003 году начали готовить проекты новых мостовых переходов через остров Хортица рядом с существующими мостами Преображенского. Впоследствии строительство начали, но изменился заказчик и генподрядчик, который изъявил желание использовать свой кран «Захарий» вместо большого плавучего 1200-тонного крана.

«Захарий» был поврежден во время строительства Дарницкого моста в Киеве и по этой причине пришлось отказаться от первоначального проекта переправы через Старый Днепр — моста с аркой.

Проект изменили и мост через Старый Днепр теперь должен был пройти сквозь опоры, которые стоят в воде, без арки, упирающейся в берега.

Это привело к новым проблемам, поскольку дно реки в месте строительства имело разломы. Долгое время строители не могли возвести опоры, а когда это наконец удалось, то появились проблемы с финансированием и работы заморозили.

Ранее «Ракурс» сообщал о планах правительства выделить более 611 млн грн на реконструкцию аэропорта «Запорожье». Ремонтные работы будут проводиться до 2023 года.