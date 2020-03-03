Коронавирус в Украине: Кличко распорядился ежедневно измерять температуру школьникам и детсадовцам

Виталий Кличко. Фото: сайт Кличко

https://racurs.ua/n134596-koronavirus-v-ukraine-klichko-rasporyadilsya-ejednevno-izmeryat-temperaturu-shkolnikam.html

Ракурс

Коронавирус в Украине пока зафиксирован в Черновцах, но это стало тревожным сигналом для других регионов страны. Мэр Киева Виталий Кличко решил рассказать, какие меры предосторожности предприняты столичной властью для предотвращения распространения смертельной инфекции. Кличко заявил, что во всех школах и детских садах Киева каждое утро у детей будет измеряться температура.

В семи киевских больницах подготовлены базы для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус. Для взрослых и детей предусмотрено по три базы, а также создана одна база для беременных женщин. В случае осложнения эпидемической ситуации определены дополнительные больницы с отдельными корпусами, в которых можно будет размещать зараженных, сообщил Кличко в Telegram-канале.

Для транспортировки лиц с подозрением на коронавирус подготовлены две специализированные бригады экстренной медицинской помощи. Дезинфекция карет скорой помощи производится два раза в день.

Весь коммунальный общественный транспорт Киева ежедневно перед выходом на линию проходит обработку дезинфицирующими средствами.

Также киевская власть заказала оборудование для проведения экспресс-тестов на коронавирус, которое будет установлено в аэропортах Киева. Это сделано для того, чтобы пассажирам, у которых обнаружат высокую температуру или признаки возможного заболевания, можно было сделать тест непосредственно в аэропорту.

Кличко призвал киевлян не поддаваться панике, а при первых симптомах вирусной инфекции сразу обращаться за помощью к медикам.

Как ранее писал «Ракурс», в Украине изменились правила вызова скорой помощи в связи с распространением коронавируса. Теперь скорая помощь будет реагировать на вызовы людей с высокой температурой и симптомами, характерными для коронавируса.