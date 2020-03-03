Новини Харківщини: «слуги» зняли свого кандидата на користь близького до Авакова на довиборах у Раду, фото — СН

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Партія «Слуга народу» знімає з виборів у Раду свого кандидата в мажоритарному окрузі № 179 на Харківщині. Вікторія Алексійчук не буде балотуватися на довиборах.

ЗМІ стверджують, що це сталося через те, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підтримує іншого кандидата, екс-голову Харківської ОДА Юлію Світличну.

Нардеп від «Слуги народу» Олександр Качура пояснив НВ, що в партії це рішення пояснили низьким рейтингом кандидатки.

Видання пише з посиланням на власне джерело, що до відкликання Алексійчук доклав свою руку саме Аваков, який має вплив в регіоні.

У прес-службі партії сьогодні подякували Алексійчук за «чесну і прозору кампанію» і розраховують на її участь у місцевих виборах в жовтні. В СН переконують, що рішення про балотування Алексійчук ухвалили ще до того, як стало відомо про наміри Світличної.

Це повністю змінило передвиборчу картину. Було би нечесно і нерозумно ігнорувати це, — йдеться в партійному офіціозі.

Сьогодні увечері відбудеться засідання ЦВК, на якому розглянуть скасування реєстрації Алексійчук.

Відповідно до даних групи «Рейтинг», вона мала тільки 12% підтримки, а за Світличну готові проголосувати 62,3% виборців.

Торік у липні на окрузі № 179 на позачергових виборах переміг кандидат від «Слуги народу» Олексій Кучер. Його у листопаді 2019 року президент призначив головою Харківської ОДА. Округ охоплює п’ять районів Харківщини.