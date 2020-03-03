Коронавірус виявили у Чернівцях. Фото: Ракурс

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Ракурс

Прикордонники Чернівецького загону, які могли контактувати з хворим на коронавірус українцем, перебувають під наглядом медиків.

Лікарі відслідковують температуру тіла бійців Державної прикордонної служби України, проводять інші процедури. Наразі жодних ознак будь-якої хвороби у них не зафіксували. Про це повідомив начальник прес-служби Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко в коментарі «Укрінформу».

Спільно із представниками МОЗ ми відстежуємо стан здоров’я зміни прикордонників, які здійснювали прикордонні процедури в той день, коли хворий на коронавірус чоловік перетинав кордон, — зазначив він.

За словами Бровка, такі заходи необхідні для того, щоб у разі необхідності вчасно відреагувати на зміни стану здоров’я військових.

Тим часом голова Національної медичної палати Сергій Кравченко заявляє, що перший випадок зараження коронавірусом свідчить, що перевірки на кордоні температури тіла неефективні. За його словами, скринінг заражений теж проходив, але результатів ця процедура не дала.

Сім’я, яка поверталася до Чернівців з поїздки Європою, теж проходила скринінг. І все було нормально, поки через кілька днів чоловік сам не звернувся до сімейного лікаря зі скаргою на погане самопочуття, — заявив Кравченко.

Нагадаємо, у Чернівцях сьогодні виявили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19 в Україні. Чоловік із 21 лютого подорожував Італією та повернувся додому 26 лютого. Симптоми у нього з’явилися 29 лютого. Наразі хворий перебуває в інфекційному відділенні Чернівецької обласної лікарні.