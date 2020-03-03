Відставка Рябошапки: Бужанський зареєстрував у Раді постанову про недовіру генпрокурору, фото — "Патріоти України"

https://racurs.ua/ua/n134601-vyjenemo-yogo-razom-sluga-bujanskyy-zareiestruvav-u-radi-postanovu-pro-nedoviru-ryaboshapci.html

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Нардеп від «Слуги народу» Максим Бужанський зареєстрував у Верховній Раді постанову про недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

У Фейсбук нардеп опублікував копію першої сторінки відповідного подання і зазначив, що «постанова про висловлення недовіри Генеральному прокурору набрала необхідну кількість голосів» (150). Бужанський зареєстрував документ в парламенті, але на сайті Ради наразі проект постанови відсутній.

Виженемо його разом, так би мовити, — написав Бужанський.

Вираження недовіри Рябошапці парламентом спричинить відставку генпрокурора.

Чутки про звільнення Рябошапки поширювалися в середині лютого. Тоді їх озвучив нардеп Олександр Дубінський, близький до Бужанського. Генпрокурор назвав такі розмови провокацією. Учора голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко висловився за те, щоб на позачерговому засіданні Ради 4 березня розглянути звіт Рябошапки.

45-річний Бужанський — російськомовний український блогер з Дніпра. У Раду потрапив по мажоритарному окрузі № 25.

У грудні 2019 року зчинив бійку в залі засідань з депутатом своєї ж фракції Гео Леросом до якої його спонукала нібито образа останнім депутата Ірини Верещук. 19 лютого 2020 року Бужанський на засіданні Верховної Ради відмовився вшановувати хвилиною мовчання пам’ять героїв Небесної сотні та Революції гідності.