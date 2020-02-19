Народний депутат Максим Бужанський. Фото: Юлія Рибацька

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Верховна Рада України 18 лютого вшанувала хвилиною мовчання пам’ять загиблих учасників Революції гідності та всіх захисників України.

Разом із парламентарями це зробити відмовився народний депутат від «Слуги народу» Максим Бужанський. Запропонував вшанувати загиблих майданівців перший заступник Голови ВР Руслан Стефанчук. Відповідне відео опублікував журналіст Андрій Дзиндзя у Facebook.

Цей пленарний тиждень — це тиждень, протягом якого відбувалися події на Майдані. Цей тиждень увійшов у нашу історію як тиждень Революції гідності. У мене пропозиція: давайте згадаємо всіх загиблих на Майдані хвилиною мовчання, а також усіх, хто загинув за Україну, захищаючи її державність і суверенітет, — заявив Стефанчук.

Після цих слів зі своїх місць піднялися народні депутати, журналісти та інші запрошені. Натомість Бужанський продовжував сидіти та не вшанував пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

Нагадаємо, екс-глава Офісу президента Андрій Богдан 18 лютого запросив дівчат до себе в гості на Сейшельські острови, тому що там йому дуже сумно. Вчора в Україні сьогодні відзначали шосту річницю зіткнень на Майдані, що відбулися 18−20 лютого 2014 року.