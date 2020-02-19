Народный депутат Максим Бужанский. Фото: Юлия Рыбацкая

https://racurs.ua/n133953-deputat-ot-slugi-naroda-v-rade-demonstrativno-ne-pochtil-pamyat-pogibshih-uchastnikov-revolucii.html

Ракурс

Верховная Рада Украины 18 февраля почтила минутой молчания память погибших участников Революции достоинства и всех защитников Украины.

Вместе с парламентариями это сделать отказался народный депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский. Предложил почтить погибших майдановцев первый заместитель Председателя ВР Руслан Стефанчук. Соответствующее видео опубликовал журналист Андрей Дзиндзя в Facebook.

Эта пленарная неделя — это неделя, в течение которой происходили события на Майдане. Эта неделя вошла в нашу историю как неделя Революции достоинства. У меня предложение: давайте вспомним всех погибших на Майдане минутой молчания, а также всех, кто погиб за Украину, защищая ее государственность и суверенитет, — заявил Стефанчук.

После этих слов со своих мест поднялись народные депутаты, журналисты и другие приглашенные. Но Бужанский продолжал сидеть и не почтил память погибших минутой молчания.

Напомним, экс-глава Офиса президента Андрей Богдан 18 февраля пригласил девушек к себе в гости на Сейшельские острова, потому что там ему очень грустно. Вчера в Украине отмечали шестую годовщину столкновений на Майдане, которые произошли 18−20 февраля 2014 года.