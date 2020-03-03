Посольство США вгледіло «значний прогрес у реформуванні» Рябошапки

Руслан Рябошапка, фото: inforesist.org

https://racurs.ua/ua/n134609-posolstvo-ssha-vgledilo-znachnyy-progres-u-reformuvanni-ryaboshapky.html

Ракурс

На сторінці посольства США в Україні з’явилося повідомлення про те, що в цьому дипредставництві з нетерпіння очікують сьогоднішньої зустрічі Генпрокурора України Руслана Рябошапки з послами країн «Великої сімки» (G7).

Зазначається, що на цій зустрічі дипломати планують «обговорити значний прогрес, якого він досяг у реформуванні Офісу Генерального прокурора».

Генпрокурором Рябошапка став 29 серпня 2019 року.

З середини лютого поширюються чутки про можливе звільнення його з цієї посади. Тоді Рябошапка називав їх провокацією.

Сьогодні народний депутат зі «Слуги народу» Максим Бужанський у своєму Фейсбуці повідомив, що зареєстрував у парламенті постанову про недовіру Рябошапці. Народний обранець також опублікував фото відповідного документа.