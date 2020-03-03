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Ракурс
Сергій Мельничук. Фото: Кореспондент

Мельничука звільнили з-під варти у Греції (ВІДЕО, ДОКУМЕНТ)

3 бер 2020, 17:11
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Колишній командир батальйону «Айдар» та екс-нардеп Сергій Мельничук звільнений з-під варти в Греції. Мельничук разом з вагітною дружиною і дев’ятимісячним сином може безперешкодно покинути територію ЄС.

Про звільнення Мельничука повідомив eFacebook заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Геращенко заявив, що годину тому Мельничук був звільнений. Підставою для його звільнення стало рішення грецького суду.

Також Геращенко не забув нагадати, що вчора його шеф Арсен Аваков звернувся до грецького міністра захисту громадян з проханням не реагувати на російську провокацію проти екс-нардепа.

Звернення Арсена Авакова до міністра захисту громадян Греції. Фото: Facebook

Звернення Арсена Авакова до міністра захисту громадян Греції. Фото: FacebookСам Мельничук подякував усім за підтримку в короткому відео, яке розмістив у Facebook.

Колишній комбат подякував посольству України в Греції, яке оперативно відреагувало на його затримання. Мельничук повідомив, що його звинувачують у вбивстві двох людей у Ростовській області, хоча він воював на Донбасі.

Дружина Мельничука заявила, що в рапорті РФ зазначено, що її чоловік має російський паспорт, а народився він у Вінниці.

На думку жінки, даний рапорт абсурдний, так як у її чоловіка немає російських документів, він не був у Росії, а народився у Житомирі.

Як раніше писав «Ракурс», Інтерпол пообіцяв переглянути запит Росії про оголошення в розшук і затримання Мельничука в Греції. Таке рішення було прийнято після звернення України.

Джерело: Ракурс


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