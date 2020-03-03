Сергій Мельничук. Фото: Кореспондент

https://racurs.ua/ua/n134608-kolyshnogo-kombata-aydaru-zvilnyly-z-pid-varty-v-greciyi-video.html

Ракурс

Колишній командир батальйону «Айдар» та екс-нардеп Сергій Мельничук звільнений з-під варти в Греції. Мельничук разом з вагітною дружиною і дев’ятимісячним сином може безперешкодно покинути територію ЄС.

Про звільнення Мельничука повідомив eFacebook заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Геращенко заявив, що годину тому Мельничук був звільнений. Підставою для його звільнення стало рішення грецького суду.

Також Геращенко не забув нагадати, що вчора його шеф Арсен Аваков звернувся до грецького міністра захисту громадян з проханням не реагувати на російську провокацію проти екс-нардепа.

Сам Мельничук подякував усім за підтримку в короткому відео, яке розмістив у Facebook.

Колишній комбат подякував посольству України в Греції, яке оперативно відреагувало на його затримання. Мельничук повідомив, що його звинувачують у вбивстві двох людей у Ростовській області, хоча він воював на Донбасі.

Дружина Мельничука заявила, що в рапорті РФ зазначено, що її чоловік має російський паспорт, а народився він у Вінниці.

На думку жінки, даний рапорт абсурдний, так як у її чоловіка немає російських документів, він не був у Росії, а народився у Житомирі.

Як раніше писав «Ракурс», Інтерпол пообіцяв переглянути запит Росії про оголошення в розшук і затримання Мельничука в Греції. Таке рішення було прийнято після звернення України.