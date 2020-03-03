Сергей Мельничук. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n134608-byvshego-kombata-aydara-osvobodili-iz-pod-straji-v-grecii-video-dokument.html

Ракурс

Бывший командир батальона «Айдар» и экс-нардеп Сергей Мельничук освобожден из-под стражи в Греции. Мельничук вместе с беременной женой и девятимесячным сыном может беспрепятственно покинуть территорию ЕС.

Об освобождении Мельничука сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Геращенко заявил, что час назад Мельничук был освобожден. Основанием для его освобождения стало решение греческого суда.

Также Геращенко не забыл упомянуть, что вчера его шеф Арсен Аваков обратился к греческому министру защиты граждан с просьбой не реагировать на российскую провокацию против экс-нардепа.

Сам Мельничук поблагодарил всех за поддержку в коротком видео, которое разместил в Facebook.

Бывший комбат поблагодарил посольство Украины в Греции, которое оперативно отреагировало на его задержание. Мельничук сообщил, что его обвиняют в убийстве двух людей в Ростовской области, хотя он воевал на Донбассе.

Жена Мельничука заявила, что в рапорте РФ указано, что ее муж имеет российский паспорт, а родился он в Виннице.

По мнению женщины, данный рапорт абсурдный, так как у ее мужа нет российских документов, он не был в России, а родился в Житомире.

Как ранее писал «Ракурс», Интерпол пообещал пересмотреть запрос России об объявлении в розыск и задержании Мельничука в Греции. Такое решение было принято после обращения Украины.