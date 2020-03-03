КСУ не ухвалив рішення щодо закону «Про очищення влади». Фото: strana.ua

https://racurs.ua/ua/n134578-konstytuciynyy-sud-uhvalyv-rishennya-schodo-zakonu-pro-lustraciu.html

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Конституційний суд України 3 березня не зміг ухвалити рішення щодо закону «Про очищення влади».

Судді не винесли рішення щодо закону про люстрацію і перенесли розгляд, повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на начальника управління комунікацій КСУ Мар’яну Гайовську.

Розгляд питання про відповідність Конституції положень закону «Про очищення влади» продовжать на одному з наступних пленарних засідань суду. Його дата наразі невідома.

Нагадаємо, що закон про люстрацію передбачає, що чиновники епохи президента Віктора Януковича не можуть обіймати посади в державних органах влади.

Засідання сьогодні відбувалося у закритому режимі. Феміда розглядала скарги на вищевказаний закон.

Закон «Про очищення влади» набув чинності у жовтні 2014 року. До КСУ надійшли два подання від Верховного суду та одне подання від 47 народних депутатів щодо конституційності, а 17 жовтня 2019 року Європейський суд з прав людини опублікував рішення щодо закону про люстрацію.

Там визнали, що він порушує права позивачів на справедливий суд (у зв’язку з занадто тривалим розглядом справ трьох перших заявників на національному рівні — понад чотири з половиною роки) та право на повагу до приватного життя. У суді наголосили, що закон застосовувався до дуже широкого кола осіб, яких звільняли лише на підставі зайняття ними посад на держслужбі чи в Компартії у відповідні періоди.

Рішення ЄСПЛ щодо люстрації українських чиновників набуло чинності 25 лютого. Міністр юстиції Денис Малюська заявляв, що ЄСПЛ не визнавав неправомірною люстрацію цілком, а тільки її надмірний обсяг. Мін’юст, за його словами, планував зберегти механізм люстрації.