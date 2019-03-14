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Россия способна на ядерный удар для быстрых побед над более слабыми соседями — Пентагон. Фото: glavred

Россия способна на ядерный удар для быстрых побед над более слабыми соседями — Пентагон

14 мар 2019, 13:01
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Россия может применить ядерное оружие при ведении ограниченных военных конфликтов. Модернизированное оружие России и Китая позволяет этим странам использовать ядерный потенциал для быстрой победы над более слабыми государствами.

Пентагон заявил, что в длительном военном конфликте с обычным оружием Россия не сможет конкурировать с американцами, поэтому РФ использует ядерное оружие для быстрых действий еще до вмешательства США. Об этом рассказал глава Европейского командования США Кертис Скапаротти комитету Палаты представителей по вооруженным силам, передает русская служба «Голос Америки».

Скапаротти считает, что РФ разрабатывает новое вооружение не для давления на Пентагон, а чтобы применить на практике. Коллега генерала отметила, в свою очередь, что Китай разработал аналогичную теорию.

«США окажутся в неблагоприятной ситуации, реагирование на которую могут рассмотреть, как эскалацию конфликта с ядерными державами», — добавила исполняющая обязанности помощника министра обороны по вопросам международной безопасности Кэтрин Уилбарджер.

По оценке генерала США, у РФ имеются 2 тыс. оружейных систем, которые способны доставлять небольшое количество ядерного оружия, что позволяет в краткие сроки использовать его в ограниченных конфликтах.

Ранее сообщалось, каким будет новое ядерное оружие США, которое создается для противодействия России.


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