Межигорье Януковича в АРМА назвали украинским Ватиканом и перечислили его целебные свойства

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О «Межигорье», в котором в свое время жил бывший президент-беглец Виктор Янукович, сегодня рассказал временно исполняющий обязанности главы Нацагентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Виталий Сигидин. Сегодня руководство АРМА отчитывалось о проделанной работе в 2019 году.

АРМА должна найти управляющего «Межигрьем»… В процессе изучения активов комплекса мы столкнулись с очень многими факторами, потому что это не просто здания, земельный участок и движимое имущество. Там есть биолаборатория, фермы, уникальные теплицы… Сложно представить, каким образом этим можно управлять единолично, — отметил Сигидин.

Он добавил, что в ближайшее время АРМА, НАБУ и САП проведут инвентаризацию «Межигорья», поскольку де-факто по сей день комплекс управляется общественной организацией.

«Межигорье» — это украинский Ватикан, как говорил один мой знакомый. Это уникальный комплекс, на его территории есть храм. Это вообще уникальное место силы, поскольку там действительно был храм, куда привозили больных людей, и потом они исцелялись, — заявил директор АРМА.

Кроме этого, во время брифинга он рассказал о том, что реестр арестованных активов в этом году заработает на полную силу.