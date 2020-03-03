Створений Google робот, фото: Sehoon Ha

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Ракурс

Google здійснила значний прорив у сфері роботехніки. Спеціалісти проекту Google Robotics створили алгоритм, який допоможе в навчанні роботів ходінню. Створений інженерами чотириногий робот самостійно навчився ходити у різних напрямках і повертатися. При цьому втручання людей у процес було мінімальним.

Статтю про результати своєї роботи інженери опублікували на порталі ArXiv.org, пише Naked Science.

Алгоритми зазвичай спочатку навчають і тестують за допомогою комп’ютерної симуляції, а вже потім імпортують у пристрій. Проте спеціалісти цього проекту вирішили відмовитися від попереднього тестування у віртуальному середовищі. Замість цього розробники використали навчання з підкріпленням у реальності.

Інженери запустили робота на обмежену територію і змусили вивчати декілька дій. Коли він доходив до краю зони навчання, то розвертався без допомоги вчених. Окрім цього, спеціалісти додали у програмне забезпечення пристрою жорстко заданий алгоритм, який дозволяв йому повертатися в стійке положення після падінь.

Спочатку чотириногого робота тестували на плоскій поверхні. Він навчився пересуватися по ній приблизно за півтори години. Потім умови ускладнили, запустивши пристрій на ажурну гумову підстилку і на м’який килимок із ефектом пам’яті. Щоб навчитися ходити по цих поверхнях, робот витратив відповідно 4,5 і 5,5 годин.

Отримуючи можливість навчатися автономно, роботи наближаються до можливості вчитися в реальному світі, в якому ми живемо, а не в лабораторії, — розповіла одна з авторів проекту Челсі Фінн.

У майбутньому вчені планують пристосувати алгоритми для тренування роботів різних типів і спільного навчання одночасно декількох машин в обмеженому просторі.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Google відкрила дослідницький центр в Україні.