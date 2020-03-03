Коронавирус в Украине: соцсети отреагировали юмором и советом тщательно мыть руки

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Новость о появлении коронавируса в Украине всколыхнула 3 марта украинский сегмент соцсетей. В то же время, украинцы, в основном, с юмором отреагировали на сообщение из Черновцов о позитивном результате теста на COVID-19 у мужчины, который недавно вернулся из Италии. Вместо паники и страха граждане заявили о намерении тщательно мыть руки.

Быстро мобильную группу санжарских врачей в Черновцы, — шутят пользователи соцсетей. Наконец-то, а то даже неловко было, что везде коронавирус есть, а у нас нет, — пишут другие. Продаю соль, спички, гречку. Дорого! — решили подзаработать пользователи Фейсбук. Хорошая была область, Черновицкая. Теперь ее, наверное, сожгут, — рассуждают украинцы после событий в Новых Санжарах.

Напомним, сегодня стало известно о первом в Украине случае заражения коронавирусом SARS-CoV-2 мужчины из Черновцов, который путешествовал по Италии со своей женой.

В Кабинете министров заявили, что готовы объявить карантин в стране в случае распространения коронавируса, однако закрывать границы Украина не планирует.