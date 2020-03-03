Студентку подозревают в намерении убить ножом одноклассников, фото: SVG Silh

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Российские силовики заявляют об обнаружении в Татарстане школьника и студентки, которые планировали массовые убийства.

Школьник учился в одном из лицеев города Казани. Он сам позвонил правоохранителям и сообщил, что планирует перестрелять своих одноклассников. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК) РФ.

Отмечается, что мотивы такого поступка школьник позже объяснил отсутствием авторитета в классе и низкой успеваемостью по иностранному языку. Он также снял видео о якобы совершенном преступлении, где в качестве орудия фигурировал нож.

Студентка одного из колледжей изучала «азбуку домашнего террориста», утверждают в НАК. Она якобы рассматривала возможность убить ножом своих одноклассников, действуя «по принципу квеста».

Причинами таких намерений указываются «нереализованное самолюбие и желание совершить поступок, на который обратят внимание другие».

В настоящее время указанные школьник и студентка переведены на домашнее обучение и находятся под усиленным контролем.

Напомним, в конце февраля российские силовики заявляли о задержании двух 14-летних подростков по подозрению в подготовке вооруженного нападения на школу.