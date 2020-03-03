Перезавантаження Кабміну: Дубинський повідомив, що Гончарук вже написав заяву про звільнення

Олексій Гончарук. Фото: Рубрика

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Ракурс

Кабмін незабаром буде перезавантажений, так як прем'єр-міністр України Олексій Гончарук вже написав заяву про звільнення. Такі новини повідомив нардеп з фракції «Слуга народу» Олександр Дубинський.

Деякі міністри залишаться у своїх кріслах, але багато відомств отримають нових керівників, повідомив Дубинський у своєму Telegram-каналі.

За словами нардепа, новим прем'єр-міністром України стане Денис Шмигаль, який зараз обіймає посаду віце-прем'єр-міністра.

Як стверджує Дубинський, збережуть свої посади наступні чиновники:

міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов;

міністр юстиції Денис Малюська;

міністр освіти Ганна Новосад;

міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Дубинський стверджує, що Міністерство фінансів замість Оксани Маркарової очолить Ігор Уманський. Також нардеп заявив, що слідом за Маркаровою буде звільнений глава Державної митної служби Максим Нефьодов.

Дубинський додав, що сьогодні на засіданні фракції президент України Володимир Зеленський оголосить нових керівників Мінветеранів, Міністерства аграрної політики, Міністерства промисловості, Міністерства розвитку громад і територій та Міністерства охорони здоров’я.

Також нардеп заявив, що багато вакансій все ще залишаються вільними.

Як раніше писав «Ракурс», Гончарук учора під час брифінгу заявив, що ніяких заяв про звільнення він не писав, а також порекомендував журналістам більше висвітлювати роботу Кабміну, а не чутки про його відставку.