В Одесі визначилися зі встановленням пам'ятника загиблим на Куликовому полі 2 травня 2014 року, скріншот відео

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Одеська обласна рада вирішила поки не розглядати питання щодо встановлення пам’ятника загиблим на Куликовому полі 2 травня 2014 року.

Скандальний проект рішення, яке мало вшанувати пам’ять загиблим проросійським активістам Антимайдану в Будинку профспілок, сьогодні зняли з порядку денного.

Заступник голови облради Вадим Шкарівський розповів «Думській», що проект рішення про звернення депутатів до Києва про необхідність розслідувати події 2 травня залишився. Але у нього внесли правку про розслідування подій 3 березня 2014 року, коли любителі Росії штурмували будівлю ОДА.

Голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций на початку засідання закликав депутатів «не влаштовувати політичного шоу».

Крім того, сесію пікетували й громадські активісти, які закликали не ухвалювати рішення про пам’ятник. Згодом приблизно десять осіб зайшли в сесійну залу у супроводі поліції. На трибуну намагався вийти громадський діяч Сергій Гуцалюк, однак слова йому не надали. Активісти голосно вигукували гасла і закликали депутатів не голосувати.

Не розхитуйте ситуацію в області! Ми попереджаємо кожного, хто проголосує і прийме рішення, що настане час, коли вас притягнуть до відповідальності, — кричали активісти депутатам.

Колись ЗМІ оприлюднили ескіз пам’ятника загиблим 2 травня. Над монументом працює одеський скульптор Олександр Князік.