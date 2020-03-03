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В Одессе определились с установлением памятника погибшим на Куликовом поле 2 мая 2014, скриншот видео

В Одессе определились с установлением памятника погибшим на Куликовом поле 2 мая 2014 года (ФОТО, ВИДЕО)

3 мар 2020, 12:16
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Одесский областной совет решил пока не рассматривать вопрос об установлении памятника погибшим на Куликовом поле 2 мая 2014 года.

Скандальный проект решения, которое призвано почтить память погибших пророссийских активистов Антимайдана в Доме профсоюзов, сегодня сняли с повестки дня.

Заместитель председателя облсовета Вадим Шкаровским рассказал «Думской», что проект решения об обращении депутатов к Киеву о необходимости расследовать события 2 мая остался в повестке. Но в него внесли правку о расследовании и событий 3 марта 2014 года, когда любители России штурмовали здание ОГА.

Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый в начале заседания призвал депутатов «не устраивать политическое шоу».

В Одессе определились с установлением памятника погибшим на Куликовом поле 2 мая 2014 года, фото — "Думская"

Кроме того, сессию пикетировали и общественные активисты, которые призывали не принимать решение о памятнике. Впоследствии примерно десять человек зашли в сессионный зал в сопровождении полиции. На трибуну пытался выйти общественный деятель Сергей Гуцалюк, однако слова ему не предоставили. Активисты громко выкрикивали лозунги и призывали депутатов не голосовать.

В Одессе определились с установлением памятника погибшим на Куликовом поле 2 мая 2014 года, фото — "Думская"

Не расшатывайте ситуацию в области! Мы предупреждаем каждого, кто проголосует и примет решение, что наступит время, когда вас привлекут к ответственности, — обратились активисты к депутатам.

Раньше СМИ обнародовали эскиз памятника погибшим 2 мая. Над монументом работает одесский скульптор Александр Князик.

Источник: Ракурс


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