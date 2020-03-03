В Украине появятся электронные больничные. Фото: pmg.ua

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Электронные больничные появятся в Украине в апреле. Благодаря этому проекту в прошлое отойдут листки нетрудоспособности на бумажных бланках.

Медики будут выписывать больничные через веб-интерфейс с использованием цифровой подписи. Постановление о введении электронных больничных приняли 3 марта на заседании Кабинета министров. Об этом сегодня сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет на своей странице в Telegram.

По его словам, вокруг больничных происходит много мошенничества — листки нетрудоспособности можно купить в сети, а государство и бизнес теряют из-за таких фейковых документов миллиарды гривен в год.

Электронные больничные не будут предусматривать поход в больницу, чтобы закрыть больничный. Врач ставит срок больничного по умолчанию, и он может закрываться без дополнительно визита. Информацию о больничном работодатель будет получать автоматически. В правительстве уверяют, что нововведение ускорит процедуру получения страховых выплат.

По словам Дубилета, нововведение предполагает отказ от заполнения ряда бланков. Министр уверяет, что внедрение системы электронных больничных ничего не будет стоить государству. Система будет работать на базе уже существующего программного обеспечения Пенсионного фонда.

Народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram сообщил, что Кабинет министров постановил ввести Электронный реестр листков нетрудоспособности, который заработает с 1 апреля.

Напомним, в Кабмине заявляли, что закрыть больничный в Украине можно будет онлайн, заполнив электронную форму. Для закрытия больничных листов гражданам не нужно будет появляться в медучреждения, а можно будет сделать это удаленно.