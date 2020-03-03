В Україні з’являться електронні лікарняні. Фото: pmg.ua

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Електронні лікарняні з’являться в Україні у квітні. Завдяки цьому проекту у минуле відійдуть листки непрацездатності на паперових бланках.

Медики виписуватимуть лікарняні через веб-інтерфейс із використанням цифрового підпису. Постанову щодо запровадження електронних лікарняних прийняли 3 березня на засіданні Кабінету міністрів. Про це сьогодні повідомив міністр Кабміну Дмитро Дубілет на власній сторінці у Telegram.

За його словами, навколо лікарняних відбувається багато шахрайства — листки непрацездатності можна купити в мережі, а держава та бізнес втрачають через такі фейкові документи мільярди гривень на рік.

Електронні лікарняні не передбачатимуть похід у лікарню, щоб закрити лікарняний. Лікар ставить строк лікарняного за замовченням, і він може закриватись без додаткого візиту. Інформацію про лікарняний роботодавець отримуватиме автоматично. В уряді запевняють, що нововведення пришвидшить процедуру отримання страхових виплат.

За словами Дубілета, нововведення передбачає відмову від заповнення низки бланків. Міністр запевняє, що запровадження системи електронних лікарняних нічого не коштуватиме державі. Система працюватиме на базі вже існуючого програмного забезпечення Пенсійного фонду.

Народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram повідомив, що Кабінет міністрів постановив ввести Електронний реєст листків непрацездатності, який запрацює з 1 квітня.

Нагадаємо, у Кабміні заявляли, що закрити лікарняний в Україні можна буде онлайн, заповнивши електронну форму. Для закриття лікарняних листів громадянам не потрібно буде з’являтися до медустанови, а можна буде зробити це віддалено.