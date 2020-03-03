Протести в Нових Санжарах: десять осіб отримали підозри

Протести в Нових Санжарах. Фото: Кореспондент

https://racurs.ua/ua/n134580-protesty-v-novyh-sanjarah-desyat-osib-otrymaly-pidozry.html

Ракурс

Протести в Нових Санжарах проти розміщення у місцевому медцентрі на карантин евакуйованих з Уханя українців і громадян інших країн розслідуються поліцією. На сьогоднішній день підозри у скоєнні злочинів оголошені десяти особам.

За фактами правопорушень відкрито вісім кримінальних проваджень, повідомляє прес-служба Нацполіції Полтавської області.

Відкрито кримінальні провадження за такими статтями КК України:

ч. 1 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства);

ст. 293 (групове порушення громадського порядку);

ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця);

ч. 1 ст. 294 (масові заворушення);

ст. 295 (заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку);

ч. 1 ст. 296 (хуліганство).

П’ятьом фігурантам оголосили про підозру у вчиненні масових заворушень. Четверо з них перебувають під нічним домашнім арештом. П’ятому підозрюваному суд не обрав запобіжного заходу.

Одному фігуранту оголошено підозру в посяганні на життя поліцейського. Він знаходиться під нічним домашнім арештом.

Двом фігурантам оголошені підозри в хуліганстві і ще двом особам оголосили підозри у блокуванні транспортних комунікацій.

Як раніше писав «Ракурс», 20 лютого в селищі Нові Санжари Полтавської області відбулися масові протести проти розміщення на карантин українців і громадян інших держав у місцевому медцентрі, які були евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханя. Поліції довелося силовими методами розчищати дорогу для автобусів з евакуйованими з Китаю людьми.