Протесты в Новых Санжарах: десять человек получили подозрения

Протесты в Новых Санжарах. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n134580-protesty-v-novyh-sanjarah-desyat-chelovek-poluchili-podozreniya.html

Ракурс

Протесты в Новых Санжарах против размещения в местном медцентре на карантин эвакуированных из Уханя украинцев и граждан других стран расследуются полицией. На сегодняшний день подозрения в совершении преступлений объявлены десяти лицам.

По фактам правонарушений открыто восемь уголовных производств, сообщает пресс-служба Нацполиции Полтавской области.

Открыты уголовные производства по следующим статьям УК Украины:

ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия);

ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка);

ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);

ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего);

ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки);

ст. 295 (призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку);

ч. 1 ст. 296 (хулиганство).

Пяти фигурантам объявили о подозрении в совершении массовых беспорядков. Четверо из них находятся под ночным домашним арестом. Пятому подозреваемому суд не избрал меры пресечения.

Одному фигуранту объявлено подозрение в посягательстве на жизнь полицейского. Он находится под ночным домашним арестом.

Двум фигурантам объявлено подозрение в хулиганстве и еще двум объявили подозрения в блокировании транспортных коммуникаций.

Как ранее писал «Ракурс», 20 февраля в поселке Новые Санжары Полтавской области произошли массовые протесты против размещения на карантин украинцев и граждан других государств в местном медцентре, которые были эвакуированы из охваченного коронавирусом Уханя. Полиции пришлось силовыми методами расчищать дорогу для автобусов с эвакуированными из Китая людьми.