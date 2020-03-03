Перезагрузка Кабмина: Дубинский сообщил, что Гончарук уже написал заявление об увольнении

Алексей Гончарук. Фото: Рубрика

https://racurs.ua/n134583-perezagruzka-kabmina-dubinskiy-soobschil-chto-goncharuk-uje-napisal-zayavlenie-ob-uvolnenii.html

Ракурс

Кабмин в скором времени будет перезагружен, так как премьер-министр Украины Алексей Гончарук уже написал заявление об увольнении. Такие новости сообщил нардеп из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.

Некоторые министры останутся в своих креслах, но многие ведомства получат новых руководителей, сообщил Дубинский в своем Telegram-канале.

По словам нардепа, новым премьер-министром Украины станет Денис Шмыгаль, который сейчас занимает должность вице-премьер-министра.

Как утверждает Дубинский, сохранят свои должности следующие чиновники:

министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов;

министр юстиции Денис Малюська;

министр образования Анна Новосад;

министр внутренних дел Арсен Аваков.

Дубинский утверждает, что Министерство финансов вместо Оксаны Маркаровой возглавит Игорь Уманский. Также нардеп заявил, что вслед за Маркаровой будет уволен глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

Дубинский добавил, что сегодня на заседании фракции президент Украины Владимир Зеленский объявит новых руководителей Минветеранов, Министерства аграрной политики, Министерства промышленности, Министерства развития общин и территорий и Министерства здравоохранения.

Также нардеп заявил, что многие вакансии все еще остаются свободными.

Как ранее писал «Ракурс», Гончарук вчера во время брифинга заявил, что никаких заявлений об увольнении он не писал, а также порекомендовал журналистам больше освещать работу Кабмина, а не слухи о его отставке.