Звільнення Гончарука: в мережі опублікували фото заяви про відставку прем'єра

У мережі опублікували знімок заяви про відставку Гончарука. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n134635-zvilnennya-goncharuka-v-mereji-opublikuvaly-foto-zayavy-pro-vidstavku-premiera.html

Ракурс

Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України, має намір йти у відставку. Він уже написав відповідну заяву.

Фото документа опублікували в соцмережах. Зокрема, заяву про відставку Гончарука опублікували нардепи від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко та від «Слуги народу» Олександр Качура в своїх Telegram-каналах.

Прошу прийняти мою відставку з посади Прем'єр-міністра України, — йдеться в документі.

Заява датована 3 березня 2020 року.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, президент пропонує замість Гончарука призначити новим прем'єр-міністром Дениса Шмигаля.

Як відомо, 4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради України, яке ініціював президент Володимир Зеленський. Народні обранці повинні розглянути чотири законопроекти та питання про Кабінет міністрів України. Зокрема, очікується, що під час засідання Гончарук буде звільнений з посади. Також планують замінити деяких міністрів Кабміну.