Олексій Гончарук, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n134633-vidstavku-goncharuka-verhovniy-radi-rekomenduie-pidtrymaty-profilnyy-komitet.html

Ракурс

Верховній Раді парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує підтримати відставку чинного прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

Відповідне рішення було ухвалене під час засідання комітету, котре відбулося сьогодні вранці.

Сьогодні о 16.00 на вимогу президента України Володимира Зеленського має розпочатися позачергове засідання Верховної Ради, на якому можуть розглянути питання відставки Гончарука.

Гончарука прем'єр-міністром новообрана Верховна Рада IX скликання призначила 29 серпня 2019 року.

Нагадаємо, нардеп зі «Слуги народу» Олександр Дубинський вчора назвав імена потенційних очільників міністерств, які обговорювалися вчора ввечері під час засідання фракції. Наступником Гончарука може стати Денис Шмигаль — чинний віце-прем'єр розвитку громад і територій.