Верховна Рада продовжує розглядати законопроект про ринок землі. Фото: Getty Images

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Верховна Рада 4 березня продовжила в другому читанні розглядати проект закону № 2178−10 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення».

Народні депутати на останньому засіданні розглянули 2 тис. 303 з 4 тис. 18 правок в закон про ринок землі. Також сьогодні в першому читанні парламент має проголосувати за внесення зміни до ст. 364 Кримінального кодексу України щодо уточнення ознак окремих злочинів у сфері службової діяльності. Про це йдеться в порядку денному Верховної Ради.

Також депутати розглянуть проект закону № 0019 «Про ратифікацію рамкової угоди між урядом України та урядом Королівства Данія щодо загальних умов та процедур, організаційних заходів та фінансових умов реалізації програми Danida Business Finance в Україні».

Окрім того, Рада розгляне низку проектів постанов про проведення парламентських слухань: № 2789 «Проблеми формування прожиткового мінімуму в Україні», № 3100 «Про засади державної політики сталого розвитку України», № 3027 «Стан реалізації засад антикорупційної політики в Україні».

Нагадаємо, 4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради України, яке ініціював президент Володимир Зеленський. Народні обранці повинні розглянути чотири законопроекти та питання про Кабінет міністрів України.