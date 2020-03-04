Верховная Рада продолжает рассматривать законопроект о рынке земли. Фото: Getty Images

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Верховная Рада 4 марта продолжила во втором чтении рассматривать проект закона № 2178−10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Народные депутаты на последнем заседании рассмотрели 2 тыс. 303 из 4 тыс. 18 поправок в закон о рынке земли. Также сегодня в первом чтении парламент должен проголосовать за изменения в ст. 364 Уголовного кодекса Украины относительно уточнения признаков отдельных преступлений в сфере служебной деятельности. Об этом говорится в повестке дня Верховной Рады.

Также депутаты рассмотрят проект закона № 0019 «О ратификации рамочного соглашения между правительством Украины и правительством Королевства Дания относительно общих условий и процедур, организационных мероприятий и финансовых условий реализации программы Danida Business Finance в Украине».

Кроме того, Рада рассмотрит ряд проектов постановлений о проведении парламентских слушаний: № 2789 «Проблемы формирования прожиточного минимума в Украине», № 3100 «Об основах государственной политики устойчивого развития Украины», № 3027 «Состояние реализации основ антикоррупционной политики в Украине».

Напомним, 4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины, которое инициировал президент Владимир Зеленский. Народные избранники должны рассмотреть четыре законопроекта и вопросы о Кабинете министров Украины.