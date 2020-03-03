Обновление Кабмина: нардеп из «Слуги народа» назвал имена, которые обсуждались во время заседания фракции

В Украине вскоре могут обновить Кабинет министров, фото: «Голос.UA»

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Народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский назвал имена потенциальных руководителей министерств, которые обсуждались во время сегодняшнего заседания фракции.

Новым премьер-министром может стать Денис Шмыгаль — действующий вице-премьера развития общин и территорий. Об этом Дубинский сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас против отставки действующего премьер-министра Алексея Гончарука выступают трое депутатов из фракции «Слуга народа».

Минэкономики может возглавить Роман Жуковский, а действующий глава этого ведомства Тимофей Милованов — перейти в Министерство агропромышленного комплекса.

Главой Министерство финансов может стать Игорь Уманский, МИД — Дмитрий Кулеба, Минобороны — Андрей Таран.

Минсоцполитики вместо Юлии Соколовской может возглавить Марина Лазебная.

Министерство молодежи и спорта, вероятно, возглавит вице-президент Федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт, информация о возможном назначении которого ранее появлялась в СМИ.

На своих должностях, вероятно, останутся действующие министр внутренних дел Арсен Аваков, вице-премьер по информатизации Михаил Федоров и министр юстиции Денис Малюська.

Другие кандидатуры, по словам Дубинского, еще обсуждаются.

Напомним, пресс-служба Окружного админсуда Киева сегодня сообщила о получении от имени премьера Алексея Гончарука заявления об обеспечении иска, согласно которому парламенту могут запретить рассматривать вопрос отставки главы правительства. Пресс-служба Кабмина позже опровергла эту информацию.