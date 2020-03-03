Обновление Кабмина: нардеп из «Слуги народа» назвал имена, которые обсуждались во время заседания фракции

Обновление Кабмина: нардеп из «Слуги народа» назвал имена, которые обсуждались во время заседания фракцииhttps://racurs.ua/n134626-obnovlenie-kabmina-nardep-iz-slugi-naroda-nazval-imena-kotorye-obsujdalis-vo-vremya-zasedaniya.htmlРакурс
Народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский назвал имена потенциальных руководителей министерств, которые обсуждались во время сегодняшнего заседания фракции.
Новым премьер-министром может стать Денис Шмыгаль — действующий вице-премьера развития общин и территорий. Об этом Дубинский сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас против отставки действующего премьер-министра Алексея Гончарука выступают трое депутатов из фракции «Слуга народа».
Минэкономики может возглавить Роман Жуковский, а действующий глава этого ведомства Тимофей Милованов — перейти в Министерство агропромышленного комплекса.
Главой Министерство финансов может стать Игорь Уманский, МИД — Дмитрий Кулеба, Минобороны — Андрей Таран.
Минсоцполитики вместо Юлии Соколовской может возглавить Марина Лазебная.
Министерство молодежи и спорта, вероятно, возглавит вице-президент Федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт, информация о возможном назначении которого ранее появлялась в СМИ.
На своих должностях, вероятно, останутся действующие министр внутренних дел Арсен Аваков, вице-премьер по информатизации Михаил Федоров и министр юстиции Денис Малюська.
Другие кандидатуры, по словам Дубинского, еще обсуждаются.
Напомним, пресс-служба Окружного админсуда Киева сегодня сообщила о получении от имени премьера Алексея Гончарука заявления об обеспечении иска, согласно которому парламенту могут запретить рассматривать вопрос отставки главы правительства. Пресс-служба Кабмина позже опровергла эту информацию.