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Дмитрия Разумкова призывают обеспечить Верховную Раду попкорном
Обеспечить Верховную Раду попкорном призывают Разумкова народные депутаты (ФОТО)https://racurs.ua/n134622-obespechit-verhovnuu-radu-popkornom-prizyvaut-razumkova-narodnye-deputaty-foto.htmlРакурс
Председатель Верховной Рады Дмитрия Разумкова несколько народных избранников призывают принять меры для обеспечения попкорном главного законодательного органа страны во время завтрашнего внеочередного заседания.
С таким призывом в письме к Разумкову обратились народные депутаты из «Европейской солидарности» Владимир Арьев, Николай Величкович и Алексей Гончаренко. Об этом Арьев сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук, опубликовав фото соответствующего обращения.
Разумкова призывают поручить аппарата Верховной Рады принять меры для обеспечения наличии и продажи попкорна в парламенте.
Комплект на внеочередное должно быть полным, — прокомментировал появление этого обращения Арьев.
Напомним, по информации СМИ, президент Украины Владимир Зеленский предлагает вместо Алексея Гончарука назначить новым премьер-министром Дениса Шмыгаля.
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