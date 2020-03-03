Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Дмитрия Разумкова призывают обеспечить Верховную Раду попкорном

Обеспечить Верховную Раду попкорном призывают Разумкова народные депутаты (ФОТО)

3 мар 2020, 20:49
999

Председатель Верховной Рады Дмитрия Разумкова несколько народных избранников призывают принять меры для обеспечения попкорном главного законодательного органа страны во время завтрашнего внеочередного заседания.

С таким призывом в письме к Разумкову обратились народные депутаты из «Европейской солидарности» Владимир Арьев, Николай Величкович и Алексей Гончаренко. Об этом Арьев сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук, опубликовав фото соответствующего обращения.

Разумкова призывают поручить аппарата Верховной Рады принять меры для обеспечения наличии и продажи попкорна в парламенте.

Комплект на внеочередное должно быть полным, — прокомментировал появление этого обращения Арьев.

Напомним, по информации СМИ, президент Украины Владимир Зеленский предлагает вместо Алексея Гончарука назначить новым премьер-министром Дениса Шмыгаля.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости по теме

Показать больше