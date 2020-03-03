Дмитрия Разумкова призывают обеспечить Верховную Раду попкорном

https://racurs.ua/n134622-obespechit-verhovnuu-radu-popkornom-prizyvaut-razumkova-narodnye-deputaty-foto.html

Ракурс

Председатель Верховной Рады Дмитрия Разумкова несколько народных избранников призывают принять меры для обеспечения попкорном главного законодательного органа страны во время завтрашнего внеочередного заседания.

С таким призывом в письме к Разумкову обратились народные депутаты из «Европейской солидарности» Владимир Арьев, Николай Величкович и Алексей Гончаренко. Об этом Арьев сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук, опубликовав фото соответствующего обращения.

Разумкова призывают поручить аппарата Верховной Рады принять меры для обеспечения наличии и продажи попкорна в парламенте.

Комплект на внеочередное должно быть полным, — прокомментировал появление этого обращения Арьев.

Напомним, по информации СМИ, президент Украины Владимир Зеленский предлагает вместо Алексея Гончарука назначить новым премьер-министром Дениса Шмыгаля.