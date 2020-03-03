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Ракурс
Дмитра Разумкова закликають забезпечити Верховну Раду попкорном, фото:

Забезпечити Верховну Раду попкорном закликають Разумкова народні депутати (ФОТО)

3 бер 2020, 20:49
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Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова кілька народних обранців закликають вжити заходів для забезпечення попкорном головного законодавчого органу країни під час завтрашнього позачергового засідання.

Із таким закликом у листі до Разумкова звернулися народні депутати із «Європейської солідарності» Володимир Ар'єв, Микола Величкович та Олексій Гончаренко. Про це Ар'єв повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук, опублікувавши фото відповідного звернення.

Разумкова закликають доручити апарату Верховної Ради вжити заходів для забезпечення наявності та продажу попкорну в парламенті.

Комплект на позачергове має бути повним, — прокоментував появу цього звернення Ар'єв.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, президент України Володимир Зеленський пропонує замість Олексія Гончаренка призначити новим прем'єр-міністром Дениса Шмигаля.

Джерело: Ракурс


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