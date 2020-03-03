Оновлення Кабміну: нардеп зі «Слуги народу» назвав імена, які обговорювалися під час засідання фракції

В Україні невдовзі можуть оновити Кабінет міністрів, фото: «Голос.UA»

https://racurs.ua/ua/n134626-onovlennya-kabminu-nardep-zi-slugy-narodu-nazvav-imena-yaki-obgovoruvalysya-pid-chas.html

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Народний депутат з фракції «Слуга народу» Олександр Дубинський назвав імена потенційних очільників міністерств, які обговорювалися під час сьогоднішнього засідання фракції.

Новим прем'єр-міністром може стати Денис Шмигаль — чинний віце-прем'єра розвитку громад і територій. Про це Дубинський повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його словами, наразі проти відставки чинного прем'єр-міністра Олексія Гончарука виступають троє депутатів із фракції «Слуга народу».

Мінекономіки може очолити Роман Жуковський, а чинний очільник цього відомства Тимофій Милованов — перейти до Міністерства агропромислового комплексу.

Очільником Міністерство фінансів може стати Ігор Уманський, МЗС — Дмитро Кулеба, Міноборони — Андрій Таран.

Мінсоцполітики замість Юлії Соколовської може очолити Марина Лазебна.

Міністерство молоді та спорту, ймовірно, очолить віце-президент Федерації фехтування України Вадим Гутцайт, інформація про можливе призначення якого раніше з’являлася у ЗМІ.

На своїх посадах, ймовірно, залишаться чинні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, віце-премєр з інформатизації Михайло Федоров та міністр юстиції Денис Малюська.

Інші кандидатури, за словами Дубинського, ще обговорюються.

Нагадаємо, прес-служба Окружного адмінсуду Києва сьогодні повідомила про отримання від імені прем'єра Олексія Гончарука заяви про забезпечення позову, згідно з якою парламенту можуть заборонити розглядати питання відставки голови уряду. Прес-служба Кабміну згодом спростувала цю інформацію.