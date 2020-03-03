Олексій Гончарук, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n134623-v-oask-stverdjuut-scho-goncharuk-hoche-zablokuvaty-golosuvannya-za-svou-vidstavku-u-kmu.html

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В Окружному адміністративному суді Києва (ОАСК) стверджують, що отримали від імені прем'єр-міністра Олексія Гончарука заяву про забезпечення позову, в якій вимагається заборонити парламенту розглядати відставку чинного прем'єра чи звільнення кого-небудь з інших членів Кабміну.

У цій заяві суд просять заборонити голові парламенту Дмитру Разумкову до винесення судового рішення включати відповідне питання до порядку денного завтрашнього позачергового пленарного засідання.

У повідомленні прес-служби суду зазначається, що наразі вирішується питання наявності правових підстав для вжиття заходів із забезпечення цього позову.

Водночас прес-служба Кабміну спростовує цю інформацію. На сайті уряду наголошується, що інформація про діяльність прем'єра публікується на його сторінках в соцмережах та на офіційних ресурсах уряду.

Аналогічне повідомлення у своєму Фейсбуці також опублікувала прес-секретар Гончарука Діана Давитян.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, президент пропонує замість Гончарука призначити новим прем'єр-міністром Дениса Шмигаля.