Алексей Гончарук, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n134623-v-oask-utverjdaut-chto-goncharuk-hochet-zablokirovat-golosovanie-za-svou-otstavku-v-kmu.html

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В Окружном административном суде Киева (ОАСК) утверждают, что получили от имени премьер-министра Алексея Гончарука заявление об обеспечении иска, в котором истец требует запретить парламенту рассматривать отставку действующего премьера или увольнение кого-либо из других членов Кабмина.

В заявлении суд просят запретить главе парламента Дмитрию Разумкову до вынесения судебного решения включать соответствующий вопрос в повестку дня завтрашнего внеочередного пленарного заседания.

В сообщении пресс-службы суда отмечается, что в настоящее время решается вопрос наличия правовых оснований для принятия мер по обеспечению этого иска.

В то же время пресс-служба Кабмина опровергает эту информацию. На сайте правительства подчеркивается, что информация о деятельности премьера публикуется на его страницах в соцсетях и на официальных ресурсах правительства.

Аналогичное сообщение в своем Фейсбуке также опубликовала пресс-секретарь Гончарука Диана Давитян.

Напомним, по информации СМИ, президент предлагает вместо Гончарука назначить новым премьер-министром Дениса Шмыгаля.