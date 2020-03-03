Математичні здібності не є ключовою передумовою для освоєння програмування

https://racurs.ua/ua/n134625-movni-navychky-krasche-dopomagaut-v-osvoienni-programuvannya-nij-matematyka-ucheni.html

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Природна здатність до вивчення мов є більш сильним показником схильності до навчання програмуванню, ніж базові знання з математики.

Такого висновку дійшли учені з Університету Вашингтона (США) за результатами дослідження, під час котрого вивчалися нейрокогнітивні здібності понад трьох десятків дорослих людей при вивченні мови програмування Python, повідомляє прес-служба вишу.

Причина цього полягає в тому, що написання програмного коду також передбачає вивчення іншої мови — мови програмування, її словникового запасу та граматики, а також розуміння того, як вони взаємодіють.

Інші пов’язані з цим когнітивні функції, такі як використання робочої пам’яті та розв’язання задач, також відіграють важливу роль.

Ті з учасників дослідження, хто вивчав Python швидше і з більшою точністю, як правило, мали поєднання розвинених навичок вирішення проблем та мовних навичок.

Багато бар'єрів на шляху до програмування, від підготовчих курсів до стереотипів про те, як виглядає хороший програміст, зосереджені навколо ідеї про те, що програмування значною мірою залежить від математичних здібностей, однак ця думка не підтверджується нашим дослідження, — наголошують учені.

Нагадаємо, на nucl. ai Conference 2016 було представлено програму, створену на мові програмування Python, яка перетворює схематичні малюнки у графічному редакторі Paint на картини.