Перший офіційно зареєстрований випадок захворювання на коронавірус в Україні виявили в Чернівцях, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n134624-koronavirus-v-ukrayini-u-chernivcyah-vlashtuvaly-piket-bilya-budynku-de-projyvaie-sim-ya.html

Ракурс

У Чернівцях кілька десятків людей влаштували пікет біля будинку, де проживає сім’я чоловіка, у котрого першого в Україні офіційно виявили новий коронавірус SARS-CoV-2.

Мітингарі вимагали вивезти до лікарні та ізолювати дружину хворого. У разі невиконання їхніх вимог погрожували перекривати дорогу та вдаватися до радикальних дій. Про це повідомляє агентство АСС.

На місці мітингу також перебували поліція та міський голова Олексій Каспрук, який намагався заспокоїти людей.

Згодом прибув автомобіль швидкої допомоги, яким жінку повезли до лікарні.

Нагадаємо, інфікований коронавірусом чоловік перебуває в окремій палаті в інфекційному відділенні Чернівецької обласної лікарні. Його стан оцінюється ближчим до середньоважкого.