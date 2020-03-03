Коронавірус в Україні: Кабмін запустив спеціальну сторінку в інтернеті, скріншот covid19.com.ua

https://racurs.ua/ua/n134584-koronavirus-v-ukrayini-kabmin-zapustyv-specialnu-storinku-v-interneti.html

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Кабінет міністрів запустив спеціальну інформаційну сторінку в інтернеті, присвячену питанням поширенню епідемії нового китайського коронавірусу.

Уся актуальна інформація українською мовою про вірус, який вже другий місяць перебуває в центрі уваги планети, зібрана за цим лінком: https://covid19.com.ua/

«Що треба знати про новий коронавірус?», «Відповіді на основні запитання про COVID-19 — захворювання, викликане новим корона вірусом», «Ситуація в Україні», «Як передається недуга», «Як запобігти захворюванню», «Надійні джерела інформації», — такі розділи має український урядовий інформресурс.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму телеграм-каналі повідомив, що «держава готова оперативно реагувати й надавати кваліфіковану медичну допомогу», а також «просить зберігати спокій та отримувати інформацію лише з офіційних джерел».

Нагадаємо, що сьогодні в Україні повідомили про перший випадок захворювання, спричиненого новим коронавірусом. Його зафіксували у Чернівецькій області.

Прес-служба «Слуги народу» розповсюдила коментар голови Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького. Він переконує, що «коронавірус не страшніший за грип».