Брифінг Гончарука: прем'єр напередодні позачергової сесії Ради знову зібрав журналістів, фото — "Народна правда"

https://racurs.ua/ua/n134577-goncharuk-naperedodni-pozachergovoyi-sesiyi-rady-znovu-sklykav-bryfing-translyaciya.html

Ракурс

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук знову покликав ЗМІ на брифінг у Кабмін.

Сьогодні в уряді відбудеться підписання контракту щодо будівництва мосту в Запоріжжі. Очікується, що Гончарук спілкуватиметься з медіа саме на цю тему.

Учора на брифінгу в уряді прем'єр заперечив можливість своєї відставки і зазначив, що ймовірні кадрові питання, пов’язані із ротацією в Кабміні, все ще обговорюються. Раніше ЗМІ повідомляли, що в уряді можлива зміна чотирьох міністрів, а Кабінет міністрів очолить віце-прем'єр-міністр Денис Шмигаль.