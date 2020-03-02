Перезавантаження влади: ЗМІ прогнозують, які ротації Зеленський проведе в Кабміні, фото — "112 Україна"

https://racurs.ua/ua/n134512-novyy-premier-i-chotyry-ministry-zmi-prognozuut-yak-zelenskyy-perezavantajyt-kabmin.html

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У середу Рада на позачерговому засіданні Верховна Рада може призначити нового прем'єра і чотирьох нових міністрів у Кабінеті міністрів.

Напередодні засідання парламенту ЗМІ з посиланням на власні джерела у владних ешелонах почали прогнозувати, які саме ротації відбудуться в уряді.

У середу уряд може отримати нового керівника. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, за даними УП, все ж іде у відставку, але у крісло прем'єра бізнесмен Сергій Тігіпко не сяде. Від його кандидатури відмовилися, оскільки на нього поширюється закон про люстрацію.

Найімовірніше, Кабмін очолить віце-прем'єр-міністр — міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль. Але він буде тільки виконувачем обов’язків прем'єр-міністра. 44-річний Шмигаль закінчив національний університет «Львівська політехніка», він кандидат економічних наук, захистив дисертацію з регіональної економіки та розміщення виробничих сил. Стажувався і навчався за кордоном, в Німеччині за програмою підготовки менеджерів, за програмою міністерства економіки і енергетики Німеччини.

Наразі також начебто йдеться про нового міністра закордонних справ, міністра охорони здоров’я, міністра соціальної політики, міністра окупованих територій та віце-прем'єра з питань промисловості.

Керівника МЗС Вадима Пристайка буцімто замінить віце-прем'єр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба. Ймовірно, що Кулеба буде суміщати дві посади. Кандидатури на посади в МОЗ і Мінсоцполітики наразі невідомі.

Крім того, в телеграм-каналах минулого тижня публікували неофіційну інформацію про те, що в Офісі президента розглядають можливість призначення генпрокурором або його першим заступником нардепа Сергія Іонушаса. Він екс-юрист студії «Квартал 95», який займався захистом її авторських прав. Повідомляється, що оточення Зеленського нібито наполягає, що Руслан Рябошапка повинен відповісти за падіння рейтингу глави держави, однією з причин якого є те, що «весна настала», а «нікого не посадили».

Сьогодні генпрокурор спростував агенції «Інтерфакс-Україна» інформацію про ймовірне голосування щодо його відставки у середу.