Перезагрузка власти: СМИ прогнозируют, какие ротации Зеленский проведет в Кабмине, фото — "112 Украина"

https://racurs.ua/n134512-novyy-premer-i-chetyre-ministra-smi-prognoziruut-kak-zelenskiy-perezagruzit-kabmin.html

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В среду Рада на внеочередном заседании Верховная Рада может назначить нового премьера и четырех новых министров в Кабинете министров.

Накануне заседания парламента СМИ со ссылкой на собственные источники во властных эшелонах начали прогнозировать, какие именно ротации состоятся в правительстве.

В среду правительство может получить нового руководителя. Премьер-министр Алексей Гончарук, по данным УП, все же идет в отставку, но в кресло премьера бизнесмен Сергей Тигипко не сядет. От его кандидатуры отказались, поскольку на него распространяется закон о люстрации.

Вероятнее всего, Кабмин возглавит вице-премьер-министр — министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль. Но он будет только исполняющим обязанности премьер-министра. 44-летний Шмыгаль закончил национальный университет «Львовская политехника», он кандидат экономических наук, защитил диссертацию по региональной экономике и размещению производственных сил. Стажировался и учился за границей, в Германии по программе подготовки менеджеров по программе министерства экономики и энергетики Германии.

Сейчас якобы также обговариваются кандидатуры новых министров иностранных дел, здравоохранения, социальной политики, оккупированных территорий, а также вице-премьера по вопросам промышленности.

Главу МИД Вадима Пристайко якобы заменит вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба. Вероятно, что Кулеба будет совмещать две должности. Кандидатуры на должности в Минздраве и Минсоцполитики пока неизвестны.

Кроме того, в телеграм-каналах на прошлой неделе публиковали неофициальную информацию о том, что в Офисе президента рассматривают возможность назначения генпрокурором или его первым заместителем нардепа Сергея Ионушаса. Он экс-юрист студии «Квартал 95», который занимался защитой ее авторских прав. Сообщается, что окружение Зеленского якобы настаивает, что Руслан Рябошапка должен ответить за падение рейтинга главы государства, одной из причин которого является то, что «весна наступила», а «никого не посадили».

Сегодня генпрокурор опроверг агентству «Интерфакс-Украина» информацию о возможном голосовании относительно его отставки в среду.