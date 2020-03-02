Пожар. Фото: LB.ua

https://racurs.ua/n134510-na-pticefabrike-v-kievskoy-oblasti-proizoshel-masshtabnyy-pojar.html

Ракурс

Масштабный пожар произошел сегодня ранним утром в одноэтажном складском строении, расположенном на территории ЧАО «Агрофирма Березанская птицефабрика». Сообщение о пожаре Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) получила в 4.47 утра.

Пожар возник на сортировочной линии предприятия и огнем была охвачена большая площадь, сообщает пресс-служба ГСЧС.

На место пожара был отправлен 41 спасатель и девять единиц техники.

В 7.00 пожар был локализован на площади 5 тыс. кв. м, а в 7.42 был полностью ликвидирован.

По предварительным данным, в результате пожара никто из людей не пострадал.

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