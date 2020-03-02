Пожежа. Фото: LB.ua

https://racurs.ua/ua/n134510-na-ptahofabryci-v-kyyivskiy-oblasti-stalasya-masshtabna-pojeja.html

Ракурс

Масштабна пожежа сталася сьогодні рано вранці в одноповерховій складській будівлі, розташованій на території ПрАТ «Агрофірма Березанська птахофабрика». Повідомлення про пожежу Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) отримала о 4.47 ранку.

Пожежа виникла на сортувальній лінії підприємства і вогнем була охоплена велика площа, повідомляє прес-служба ДСНС.

На місце пожежі було відправлено та дев’ять одиниць техніки та 41 рятувальник.

О 7.00 пожежу було локалізовано на площі 5 тис. кв. м, а о 7.42 було повністю ліквідовано.

За попередніми даними, у результаті пожежі ніхто з людей не постраждав.

Як раніше писав «Ракурс», 1 березня під Києвом у селищі Чабани загорівся готель, який розташований поблизу автозаправної станції.