Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Пожежа. Фото: LB.ua

На птахофабриці в Київській області сталася масштабна пожежа

2 бер 2020, 10:34
999

Масштабна пожежа сталася сьогодні рано вранці в одноповерховій складській будівлі, розташованій на території ПрАТ «Агрофірма Березанська птахофабрика». Повідомлення про пожежу Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) отримала о 4.47 ранку.

Пожежа виникла на сортувальній лінії підприємства і вогнем була охоплена велика площа, повідомляє прес-служба ДСНС.

На місце пожежі було відправлено та дев’ять одиниць техніки та 41 рятувальник.

О 7.00 пожежу було локалізовано на площі 5 тис. кв. м, а о 7.42 було повністю ліквідовано.

За попередніми даними, у результаті пожежі ніхто з людей не постраждав.

Як раніше писав «Ракурс», 1 березня під Києвом у селищі Чабани загорівся готель, який розташований поблизу автозаправної станції.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини за темою

Показати більше