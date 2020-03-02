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Ракурс
Палаючий автобус. Фото: Сьогодні

У Кривому Розі під час руху загорівся автобус: двоє людей отримали опіки

2 бер 2020, 09:44
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У Кривому Розі сьогодні вночі під час руху загорівся службовий автобус ЛАЗ одного з підприємств міста. Інцидент стався о 1.28 в мікрорайоні 5-й Зарічний Покровського району міста. На місце пожежі були викликані рятувальники.

Під час виникнення пожежі всередині автобуса знаходився водій і троє пасажирів, які змогли самостійно покинути салон до прибуття пожежних, повідомляє прес-служба ДСНС України у Дніпропетровській області.

Двоє чоловіків отримали опіки рук та обличчя. Постраждав водій автобуса 1960 року народження і один пасажир 1979 року народження.

Постраждалі були направлені в опікове відділення лікарні Кривого Рогу.

Пожежа була повністю ліквідована о 2.15. Для гасіння пожежі було залучено сім співробітників особового складу та один автомобіль ДСНС.

Джерело: Ракурс


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