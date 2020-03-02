Горящий автобус. Фото: Сегодня

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Ракурс

В Кривом Роге сегодня ночью во время движения загорелся служебный автобус ЛАЗ одного из предприятий города. Инцидент произошел в 1.28 в микрорайоне 5-й Заречный Покровского района города. На место пожара были вызваны спасатели.

Во время возникновения пожара внутри автобуса находился водитель и трое пассажиров, которые смогли самостоятельно покинуть салон до прибытия пожарных, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Двое мужчин получили ожоги рук и лица. Пострадал водитель автобуса 1960 года рождения и один пассажир 1979 года рождения.

Пострадавшие были направлены в ожоговое отделение больницы Кривого Рога.

Пожар был полностью ликвидирован в 2.15. Для тушения пожара было привлечено семь человек личного состава и один автомобиль ГСЧС.