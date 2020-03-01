Пожежа в готелі під Києвом. Фото: dsns.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n134488-pid-kyievom-spalahnuv-gotel-cherez-masshtabnu-pojeju-perekryly-trasu-kyyiv-odesa-video.html

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У Київській області у селищі Чабани 1 березня загорівся готель, який розташований поблизу автозаправної станції.

Через сильне задимлення перекрили автомобільну трасу міжнародного значення Київ-Одеса. Над будівлею готелю здіймається чималий стовп диму. Очевидці публікують у мережі фото надзвичайної події, про це повідомляє спільнота dtp.kiev.uaу Facebook.

Як зазначили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожежа в готельно-ресторанному комплексі «Чабани» у Києво-Святошинському районі виникла о 12.10. Вже о 13.10 площа загоряння становила 300 кв. м. Пожежу рятувальники локалізували о 13.30. На місці працюють 60 осіб та 13 одиниць спеціальної техніки.

Попередньо жертв та постраждалих немає. Причина виникнення пожежі наразі невідома.

Нагадаємо, сьогодні на Солом‘янській площі в Києві під час руху почав палати маршрутний автобус. Попередньо відомо, що загорілася маршрутка № 123, вогонь практично повністю знищив транспортний засіб.