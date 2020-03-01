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Ракурс
Пожар в гостинице под Киевом. Фото: dsns.gov.ua

Под Киевом загорелся отель: из-за масштабного пожара перекрыли трассу Киев-Одесса (ВИДЕО)

1 мар 2020, 15:14
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В Киевской области в поселке Чабаны 1 марта загорелся отель, который расположен вблизи автозаправочной станции.

Из-за сильного задымления перекрыли автомобильную трассу международного значения Киев-Одесса. Над зданием отеля поднимается немалый столб дыма. Очевидцы публикуют в сети фото чрезвычайного происшествия, об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua в Facebook.

Как отметили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожар в гостинично-ресторанном комплексе «Чабаны» в Киево-Святошинском районе возник в 12.10. Уже в 13.10 площадь возгорания составила 300 кв. м. Пожар спасатели локализовали в 13.30. На месте работают 60 человек и 13 единиц специальной техники.

Предварительно жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара пока неизвестна.

Напомним, сегодня на Соломенской площади в Киеве во время движения начал гореть маршрутный автобус. Предварительно известно, что загорелась маршрутка № 123, огонь практически полностью уничтожил транспортное средство.

Источник: Ракурс


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