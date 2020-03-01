Изменение климата: теплая зима оставила немцев без уникального ледяного вина, фото — DW

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Ракурс

Теплая зима стала причиной того, что в 2019 году в Германии впервые не произведут уникальное ледяное вино — айсвайн. Нигде в стране температура не опускалась до минус семи градусов, которые необходимы для его изготовления.

Виноделам не удалось зимой собрать урожай винограда для производства еiswein, которое изготавливается из ягод, промерзших на лозе. Об этом сообщил в пресс-релизе Немецкий институт вина.

2019 войдет в историю как первый, когда по всей Германии не было урожая для ледяного вина, — говорится в официальном сообщении виноделов.

Из-за мягкой зимы ни в одном из 13 винодельческих регионов Германии температура воздуха не опускалась к необходимым для этого вида десертного вина 7 градусов мороза. Об этом рассказал представитель института Эрнст Бюшер.

В последние годы погодные условия все чаще становились непригодными для изготовления ледяного вина. В 2017 году только в семи винодельческих хозяйствах страны удалось снять соответствующий урожай. Чрезвычайно редким и дорогим является также ледяное вино 2014 года. Благоприятными для его производства годами оказались 2012 и 2015 годы.

Айсвайн — десертное вино из ягод, замороженных на лозе. Температура во время сбора ягод должна опуститься ниже -7 градусов. Ледяное вино дороже столовых сортов и отличается интенсивным сладким вкусом.

Ранее «Ракурс» сообщал, что изменения климата могут привести к значительному уменьшению площади регионов, пригодных для виноделия. В случае повышения температуры на 2° регионы, пригодные для выращивания винограда, могут сократиться на 56%. А при 4° потеплении уже 85% этих земель не смогут давать хороших вин.