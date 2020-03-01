Турки сбили в Сирии два правительственных самолета, фото — Аljazeera

https://racurs.ua/n134486-turki-sbili-v-sirii-dva-pravitelstvennyh-samoleta-video.html

Ракурс

Турецкие войска в воскресенье, 1 марта, сбили два сирийских самолета в небе над Идлибом. Пилотам удалось катапультироваться.

Турецкие подразделения сбили два сирийских самолета, оба пилота благополучно катапультировались, их жизнь вне опасности, — говорится в сообщении правительственного информационного агентства SANA.

Пока неизвестно, какие именно самолеты сбиты над Идлибом. Впоследствии в сети появились видео, на которых показывается падение самолетов.

Дамаск сегодня закрыл воздушное пространство над Идлибом. Любые самолеты будут рассматриваться подлежащими уничтожению.

Идлиб, граничащий с Турцией, это последняя территория в Сирии, которую контролирует поддерживаемая Турцией вооруженная оппозиция.

Президент Турции Реджеп Эрдоган накануне рассказал, что в телефонном разговоре с Владимиром Путиным попросил его «уйти с пути» турецких военных в Сирии. На днях запланирована встреча двух лидеров в Москве. По заявлению Анкары, турецкие власти не стремятся к столкновению с Россией, их единственная цель — остановить «массовые убийства и радикализацию» режима Башара Асада.