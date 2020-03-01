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Турки збили у Сирії два урядові літаки, фото — Аljazeera
Турки збили у Сирії два урядові літаки (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n134486-turky-zbyly-u-syriyi-dva-uryadovi-litaky-video.htmlРакурс
Турецькі війська в неділю, 1 березня, збили два сирійських літака в небі над Ідлібом. Пілотам вдалося катапультуватися.
Турецькі підрозділи збили два сирійських літака, обидва пілоти благополучно катапультувалися, їх життя поза небезпекою, — йдеться в повідомленні урядового інформаційного агентства SANA.
Наразі невідомо, які саме літаки збили турецькі ВПС. Згодом у мережі з’явилися відео, на яких зображені падіння літаків.
Дамаск сьогодні закрив повітряний простір над Ідлібом. Будь-які літаки будуть розглядатися такими, що підлягають знищенню.
Ідліб, що межує з Туреччиною, це остання територія в Сирії, яку контролює підтримувана Туреччиною озброєна опозиція.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган напередодні розповів, що в телефонній розмові з Володимиром Путіним попросив його «піти зі шляху» турецьких військових в Сирії. Днями запланована зустріч двох лідерів в Москві. За заявою Анкари, турецька влада не прагне зіткнення з Росією, їхня єдина мета — зупинити «масові вбивства і радикалізацію» режиму Башара Асада.
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